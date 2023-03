Domenica di riposo per le ragazze della Perla Verde

Domenica di riposo per le ragazze della Femminile Riccione che il proprio match della 21esima giornata di campionato lo giocheranno il 5 aprile, quindi dopo aver disputato la gara del prossimo turno. Quel giorno le biancazzurre saranno impegnate davanti al pubblico amico contro il Bologna. Ma prima dovranno affrontare in trasferta l’Orvieto penultimo della classe, match in programma l’ultima domenica di questo mese.

Serie C femminile. Girone B (21ª giornata). Rinascita Doccia-Meran 1-4, Venezia-Vicenza 2-3. Oggi: Orvieto-Lebowski, Padova-Triestina, Sambenedettese-Portogruaro, Villorba-Venezia calcio, Lumezzane-Jesina. Rinviata al 5 aprile Femminile Riccione-Bologna.

Classifica: Bologna 58; Meran 55; Lumezzane 47; Venezia calcio 41; Vicenza 37; Padova, Jesina 33; Femminile Riccione 31; Venezia Fc 26; Villorba 24; Portogruaro 18; Lebowski, Triestina

17; Orvieto, Rinascita Doccia 9; Sambenedettese 4.