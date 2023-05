Domenica scattano tutti gli spareggi

Per lo United Riccione sono già iniziate le vacanze estive, ma la serie D è pronta a scendere ancora in campo. In programma ci sono playoff, playout e la poule scudetto. Si parte domenica. Il programma della prima giornata: Lumezzane-Sestri Levante. Arezzo-Giana Erminio. Catania-Sorrento. Il programma del primo turno playoff:. Girone A: Sanremese-Ligorna e Bra-Vado. Girone B: Alcione-Desenzano e Casatese-Arconatese. Girone C: Clodiense-Luparense e Adriese-Campodarsego. Girone D: Pistoiese-Corticella e Carpi-Querceta. Girone E: Pianese-Livorno e Poggibonsi - Follonica Gavorrano. Girone F: Senigallia - Cynthialbalonga e Trastevere -Alma Fano. Girone G: Paganese -Lupa Frascati e Casertana - Arzachena. Girone I: Lori - Licata e Trapani-Fc Lamezia. Playout in gara unica. Girone D: Crema -Scandicci, Correggese-Sant’Angelo.