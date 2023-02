Domenica senza punti per i più piccoli di casa nostra

Tre gol emiliani e l’Under 13 prof del Rimini è andata al tappeto sul campo del Bologna (3-1). I biancorossi restano, così, inchiodati a quota 10 in classifica in compagnia di Imolese e San Marino Academy. Academy che lo scorso fine settimana ha lasciato tutto il bottino sul campo dell’Imolese. Con lo stesso risultato dei vicini di casa della riviera con i quali condividono la posizione in classifica. Chiude la graduatoria il Fiorenzuola che sin qui non ha intascato punti.

Under 13 professionisti (20ª giornata): Parma-Fiorenzuola 8-1, Imolese-San Marino Academy 3-1, Piacenza-Spal 3-1, Reggiana-Modena squadra B 3-2, Bologna squadra B-Rimini 3-1, Sassuolo-Cesena 4-2, Modena-Bologna 1-4.

Classifica: Parma 46; Spal 42; Sassuolo 37; Cesena 34; Bologna, Piacenza 33; Modena 26; Reggiana 17; Rimini, Imolese, San Marino Academy 10; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 29; Modena squadra B 11.