Dopo due turni di riposo, domenica si ritorna a correre

Niente fine settimana in campo, ancora una volta, per le formazioni Under 17 e 15 nazionali di casa nostra. I campionati hanno osservato due turni di riposo, entrambi già andati in scena lo scorso fine settimana e quello precedente. Si tornerà in campo soltanto domenica 12 marzo, fatta eccezione per gli Under 16 che si sono già rimessi a correre. Per quel che riguarda gli Under 17 serie C, il Rimini sarà impegnato sul campo della Recanatese e la San Marino Academy su quello della Reggiana.

Ripresa fissata per il 12 marzo nel campionato Under 15 serie C quando il Rimini si metterà a caccia dei tre punti sul campo

della Recanatese e la San Marino Academy proverà a fare altrettanto in Emilia contro la Reggiana che sin qui di punti ne ha messi insieme 18 contro i 2 guadagnati fino a questo momento dai biancazzurri. Un ritorno in campo, dopo due settimane di stop nel quale le squadre di casa nostra hanno decisamente ricaricato le batterie in vista dello sprint finale.