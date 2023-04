Dopo Gigli e Panelli riecco anche Haveri

Solo abbondanza a un passo dai playoff. Per l’ultima fatica della stagione regolamentare Marco Gaburro non guarda con preoccupazione verso l’infermeria. Cosa che in casa Rimini ultimamente è successa spesso. Il tecnico veneto per la gara di domenica contro il Montevarchi (calcio d’inizio alle 14.30) ritrova anche Panelli e Gigli. I due centrali proprio ieri sono tornati regolarmente ad allenarsi con i compagni buttandosi alle spalle i guai, per entrambi, a un ginocchio. Ha buone chance di ritornare già da oggi in gruppo anche Haveri (foto). Il guaio muscolare che aveva costretto il mancino a uscire dal campo ad Ancona dopo appena mezz’ora, infatti, si è rivelato meno serio di quanto ipotizzato a caldo. E nemmeno il giudice sportivo per l’ultima di campionato ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote ai romagnoli. Che in casa hanno bisogno di tutte le forze a disposizione per raggiungere i playoff in primis, ma anche per cancellare quel fastidioso zero dalla casella delle partite vinte al ’Romeo Neri’ nel girone di ritorno. La missione non è impossibile contro il Montevarchi. I toscani si presentano in riviera già retrocessi in serie D. Un salto indietro di categoria che è amaramente arrivato proprio lo scorso turno, dopo la sconfitta contro l’Alessandria. La più dolorosa. Che ha chiuso una stagione nella quale i toscani non sono riusciti a essere all’altezza della situazione. In tutta la stagione il Montevarchi ha vinto solo tre gare in trasferta, due all’andata contro Ancona e Imolese. Una soltanto al ritorno sul campo della Vis Pesaro. I toscani hanno cercato di evitare l’ultimo posto fino a sabato scorso, quando sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Facile, quindi, immaginare con quale umore domenica si presenteranno al ’Romeo Neri’. Cercando comunque, e ovviamente, di onorare un campionato che saluteranno avendoci provato fino all’ultimo. Il Rimini non penserà troppo al nome dell’avversario. C’è il secondo obiettivo della stagione da raggiungere ed è vietato pensare che sia facile.