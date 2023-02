Dopo il riposo, tornano le titane

Niente fine settimana in campo per la prima squadra della San Marino Academy, ma nemmeno per la formazione Primavera. Campionati fermi e batterie da ricaricare per le due formazioni biancazzurre che tra qualche giorno torneranno nuovamente a far parlare di sè. Ha voglia di rimettersi in carreggiata la squadra titana che partecipa al campionato di serie B e reduce dalla sconfitta in casa dell’Hellas Verona. Domenica le biancazzurre saranno impegnate a Ravenna nel derby contro le vicine di casa per un faccia a faccia nella parte centrale della classifica. La squadra Primavera della Repubblica, invece, domenica riprenderà il proprio cammino davanti ai tifosi di casa con l’affascinante sfida contro l’Inter quarta della classe. Novanta minuti per rimettersi definitivamente sui giusti binari, dopo la ripresa delle ultime settimane.