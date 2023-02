"Dopo Mantova salvezza blindata Ma vietato rilassarsi troppo presto"

In tanti, a Mantova, hanno portato il loro ‘mattone’ per la costruzione del successo Rbr. E se Johnson è stato il più appariscente, complice un primo tempo da paura, Stefano Masciadri ha fatto un buonissimo lavoro per tutto l’arco dell’incontro. I punti sono stati 8, in linea con la sua produzione abituale in questa stagione di A2 in canotta biancorossa, mentre il fatturato alla voce rimbalzi è praticamente raddoppiato, con ben 10 ‘carambole’ catturate. "Sono particolarmente contento – ammette l’ala forte di Rinascita, 34 anni tra neppure un mese –. Il controllo dei rimbalzi era uno di quegli aspetti del gioco sui quali avevamo posto attenzione in sede di preparazione al match, ben felice di essere riuscito a dare una mano alla squadra". Un blitz, quello dei riminesi, che a un certo punto sembrava a rischio, con i lombardi che erano prepotentemente rientrati sui binari dell’incontro da -17. E i fantasmi delle partite perse a Chiusi (+20 al 15’) e con Cividale (+12 a 10’ dalla fine) tornavano ad aleggiare.

"No, vi posso garantire che quei pensieri lì non sono mai balenati nelle nostre teste – chiarisce ‘Mascio’ –. Magari vista da fuori poteva sembrare però eravamo in controllo, anche perché sapevamo che Miles, Veronesi, Cortese si sarebbero potuti accendere da un momento all’altro. Ma siamo stati bravi a rimanere lucidi, d’altronde adesso siamo un passo mentale più avanti rispetto ad allora. Abbiamo acquisito una nostra identità, anche in allenamento le cose ci vengono in automatico", rivela il numero 11 di casacca di RivieraBanca.

Con i due punti conquistati nella terra dei Gonzaga l’Rbr sale in classifica a quota 20 per un settimo posto con 6 lunghezze di margine sul gruppetto delle decime, Chiusi, Ravenna e la stessa Mantova. Se pensiamo che mancano appena 5 gare, Rimini vede sempre più vicina la Poule Promozione e la permanenza in A2 già garantita il 26 marzo, quando la regular season andrà in letargo. "A questo punto dovremmo fare dei disastri per non entrare – è più che fiducioso Masciadri –. Siamo dove volevamo essere, abbiamo consolidato il nostro settimo posto e ora, con calma, affronteremo questi rimanenti impegni per definire la nostra graduatoria, a cominciare dall’incontro di domenica con Chieti. E poi vogliamo divertirci un po’".

alb.cresc.