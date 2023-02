Rialza la testa la Primavera della San Marino Academy che nel giro di un paio di giorni infila due successi pesantissimi. Il primo lo scorso fine settimana davanti al pubblico amico contro il Napoli. Tre gol, quelli realizzati tutti da Pirini, che permettono alle biancazzurre di avvicinare le partenopee in classifica. Poi, qualche giorno dopo, ieri esattamente, le titane fanno il colpo grosso battendo l’ormai ex capolista Roma nel recupero della 12esima giornata (2-1). Nel primo match del girone di ritorno, rinviato qualche settimana fa a causa del maltempo, a fare la voce grossa in zona gol sono state Marenco e ancora Pirini.

Primavera Girone 1 (14ª giornata): Hellas Verona-Parma 4-2, San Marino Academy-Napoli 3-2, Roma-Sassuolo 0-0, Lazio-Tavagnacco 3-1, Fiorentina-Inter 0-3, Milan-Juventus 4-1.

Classifica: Milan, Juventus 34; Roma 33; Inter 27; Hellas Verona 178; Lazio 16; Sassuolo 15; Napoli, Fiorentina 14; San Marino Academy 13; Parma 12; Tavagnacco 0.