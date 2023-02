Due giorni di relax e da domani si pensa al Siena

Due giorni di riposo di fila, cosa che non accadeva da settimane. Se li godono i giocatori del Rimini ai quali Marco Gaburro questa settimana ha concesso di riprendere ad allenarsi domani, dopo il match di domenica in casa della Vis Pesaro. Quindi, soltanto da domani la truppa biancorossi inizierà a mettere nel mirino il Siena che domenica si presenterà al ‘Romeo Neri’. Match che non avrà inizio alle 17.30 come da calendario iniziale, ma che è stato anticipato alle 14.30. Il tecnico veneto dovrà verificare le condizioni di Vano. La gara di domenica al ‘Benelli’ per l’attaccante romano è durata solo poco più di mezz’ora. Vano è stato messo ko da un colpo ricevuto da un avversario e soltanto domani alla ripresa degli allenamenti saranno verificate le sue condizioni. Non preoccupanti, almeno dopo una prima ‘stima’ fatta a caldo domenica sera. A grandi passi torna a rimettersi in linea con il resto del gruppo anche Delcarro che presumibilmente contro il Siena riprenderà posto in mezzo al campo. Per il resto tutti a disposizione per chiudere questa seconda parte del mese di febbraio con un bottino più sostanzioso di quello raccolto sin qui. Tanto per avvicinarsi alla fase calda della stagione riaccendendo l’entusiasmo.