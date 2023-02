Due mesi al campionato, San Marino scalda i motori

Il freddo è ancora pungente e al playball mancano quasi due mesi, pertanto il pensiero al ‘batti e corri’ resta lontano. Ma intanto allo stadio di Serravalle, sia pure a ranghi ridotti, il San Marino ha iniziato la preparazione in vista della stagione che a metà aprile andrà a cominciare. Agli ordini del riconfermato manager Doriano Bindi e del tecnico Gigi Angelini, si sono ritrovati alcuni degli ‘indigeni’, vale a dire Celli, Di Fabio, Pulzetti e i gemelli Luca e Lorenzo Di Raffaele. A questi si è aggiunto pure Alessando Ercolani, il pitcher sammarinese classe 2004 che avrà comunque ancora gli Stati Uniti nel suo futuro. Questo ristretto manipolo di giocatori per adesso si allena quattro volte a settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì), mentre il resto del gruppo – e i riconfermati sono davvero tanti – comincerà ad affacciarsi in repubblica tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Di questo affollato plotone fanno parte Angulo, Ferrini, Epifano, Leonora, Peternella, Lino, Quevedo, Baez, Peluso, mentre non vestiranno più la casacca del San Marino il pitcher Quattrini, il catcher Morresi e il prima base Ustariz. Poi ci sarà pure qualche movimento di mercato per assestare il roster: arriverà sicuramente un lanciatore per la seconda fase, ma non è escluso qualcos’altro a breve. I Titani, lo ricordiamo, hanno vinto gli ultimi due campionati di serie A, con il totale degli scudetti che è lievitato a 6 (nel 2008, 2011, 2012 e 2013 gli altri acuti). Come è risaputo da tempo, in questo 2023 il club sammarinese non disputerà la Coppa del Campioni, altro trofeo che fa bella mostra nella bacheca societaria visti i successi in ambito continentale datati 2006, 2011 e 2014.