Due volte Iorio per battere il Real Salabolognese

Una doppietta realizzata da Iorio ha permesso alla squadra Under 19 della Femminile Riccione di vincere il confronto con il Real Salabolognese lontano dalla Romagna (2-0). Un successo che porta le biancazzurre a quota 18 in classifica tenendo, così, il passo di Imolese e Besurica, vincenti rispettivamente contro il Fossolo 76 e lo United Romagna. In testa alla classifica continua a comandare il Bologna che nell’ultimo turno non ha lasciato scampo nemmeno al Modena ricacciando le emiliane vicine di casa a -4. Nel prossimo turno la squadra della Perla Verde sarà impegnata proprio sul campo dell’Imolese. E sarà una bella battaglia a pochi chilometri dalla riviera.

Under 19 (10ª giornata): Fossolo 76-Besurica 1-3, Imolese-United Romagna 7-1, Modena-Bologna 0-3, Real Salabolognese-Femminile Riccione 0-2.

Classifica: Bologna 31; Modena 27; Imolese, Femminile Riccione, Besurica 18; United Romagna 10; Fossolo 76 4; Real Salabolognese 3.