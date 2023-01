Duemila riminesi a Cesena: si può fare

di Donatella Filippi

Sono già più di 10.000 e oltre 1.600, per il momento, arriveranno da Rimini. Sarà un derby da brividi non solo sul campo quello di domenica al Manuzzi contro il Cesena. E ora, con due giorni ancora a disposizione per acquistare i biglietti, in riviera si punta a quota 2.000. Alle 19 di ieri, numeri alla mano, erano 4.950 in totale i tagliandi venduti dei quali 1.603 in Curva Ferrovia, quella destinata ai riminesi. Al conto ci sono da aggiungere i 6.052 abbonati che da inizio stagione seguono le gare casalinghe della squadra di Toscano. Insomma, la cornice di pubblico sarà di quelle indimenticabili. Ma su questo c’era da scommetterci. La caccia al biglietto, comunque, non si è ancora conclusa. Come è ancora in moto la macchina organizzativa messa in moto ormai da giorni dai club del tifo organizzato. Collettivo riminese e Tre Moschettieri hanno ancora posti disponibili per viaggiare in pullman. I tifosi della Curva Est, invece, partiranno in compagnia, ma con mezzi propri, sfumata l’idea di raggiungere Cesena in treno. I biglietti si possono acquistare fino a domani sera alle 19 (i botteghini dell’Orogel Stadium resteranno chiusi domenica per i residenti in provincia di Rimini). I tagliandi, al costo unico di 14 euro maggiorato di 2 euro di diritti di commissione sono disponibili sul circuito Vivaticket e on line sul sito Vivaticket.it.

I biglietti si possono acquistare a Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla tabaccheria Romani e al Millenium bar. A Santarcangelo da Santarcangelo Eventi e alla tabaccheria della Piazza. A San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla caffetteria Mazzini. Intanto, cercando di non farsi travolgere da tanta attesa, Santini e compagni continuano ad allenarsi sul campo e da ieri a porte chiuse.

Così ha disposto Marco Gaburro che non ha nessuna intenzione di concedere vantaggi ai vicini di casa. Tenendo alla larga occhi indiscreti, il tecnico veneto per il derby, dopo settimane con gli occhi puntati sull’infermeria, potrò contare sulla rosa quasi al completo considerando che l’unico assente sarà Mencagli, ancora non al top dopo l’infortunio. Ma con un Rossetti in più. L’attaccante di Avellino, appena approdato in Piazzale del Popolo, sarà a disposizione per il derby.