Dulca Angels in campo a Reggio Coach Bernardi chiede energia

All’andata non incontrò particolari problemi la Dulca Angels, 74-57 il risultato scolpito alla sirena sul tabellone luminoso del Pala Sgr, era lo scorso 3 dicembre. Ma stasera (h. 20, gli arbitri sono Neri e Casavecchia) si giocherà alla palestra Sport Arena di Reggio Emilia e il Rebasket (12-13 sin qui in C Silver, 16-9 il record dei clementini) non vuole certo partire battuto. Santarcangelo ha bisogno però di punti se vuole agganciare una di quelle prime quattro piazze che significano ammissione diretta alla C unica nella stagione 2324. "Loro hanno dei buoni giocatori – avverte coach Massimo Bernardi –, su tutti l’esperta guardia Bertolini e Rovatti, un’ala. Per riuscire a metterli in difficoltà sarà fondamentale giocare con grande energia, intensità", si raccomanda il tecnico, che questa sera – e pure nel prossimo incontro – dovrà fare a meno di Macaru, che si è procurato una distorsione alla caviglia in allenamento. Con la sua defezione si apriranno spazi maggiori per il play Bonfè.