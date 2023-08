E con l’Entella occhio a Claudio Santini Il bomber sa come far male al Rimini

Occhio all’ex Santini. Tanto lo hanno amato i tifosi del Rimini la passata stagione, tanto lo temono in questa che sta per iniziare. Il bomber toscano prima di Ferragosto ha salutato la Romagna per trasferirsi in Liguria, alla Virtus Entella. E con la maglia della squadra di Chiavari, una delle candidate alla promozione, il bomber è pronto a presentarsi al ’Neri’ da ex.

Un attaccante, Santini, che di certo resterà nei cuori dei tifosi biancorossi. Venti gol la scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia. Ma soprattutto una serie di prestazioni nelle quali non si è mai risparmiato. Per lui ora è iniziato un nuovo viaggio, sicuramente più ambizioso e certamente anche più remunerativo.

Tre anni di contratto per lui con il club ligure e una discreta dose di euro nelle tasca della società del presidente Stefania Di Salvo che, seppur non a cuore leggero, ha lasciato andare il bomber verso altri lidi.