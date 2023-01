È Gubbio-Ancona il match di cartello Alessandria a Reggio

Tutti insieme appassionatamente e di domenica. Un ‘blocco’ a partire dalle 14.30, l’altro dalle 17.30. Tanti i testacoda, ma anche qualche sfida interessante in alta quota come quella tra Gubbio e Ancona in. Senza sottovolutare la gara tra Virtus Entella e Carrarese, proprio mentre la capolista Reggiana se la vedrà con l’Alessandria in casa.

Serie C. Girone B (23ª giornata): Imolese-Torres, Montevarchi-Siena, Olbia-Rimini, Recanatese-San Donato Tavarnelle e Reggiana-Alessandria (ore 14,30); Cesena-Fermana, Entella-Carrarese, Gubbio-Ancona, Lucchese-Fiorenzuola e Vis Pesaro-Pontedera (ore 17,30).

Classifica: Reggiana 49; Cesena 44; Entella 42; Gubbio 39; Ancona 38; Pontedera 37; Siena 34; Lucchese, Carrarese 33; Fiorenzuola 32; Rimini 31; Fermana 27; Torres 24; Recanatese 23; San Donato Tavarnelle, Vis Pesaro 22; Alessandria 21; Olbia 18; Montevarchi 17; Imolese 16.