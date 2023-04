E intanto i petardi costano altri 800 euro

Ancona una multa per il Rimini. E sono ancora quegli inutili e fastidiosi petardi lanciati durante il match con il Fiorenzuola a costare cari al club di Piazzale del Popolo. Ottocento euro di multa, questa volta. Gli ennesimi di questa stagione. Lo ha deciso il giudice sportivo che, insieme al Rimini, ha multato anche l’Imolese (500 euro) dopo la terz’ultima di campionato. Poi le squalifiche e anche questa volta i biancorossi non passano indenni. Infatti, dovrà saltare la gara della ripresa sul campo dell’Ancona il difensore Tommaso Panelli, squalificato per un turno. Insieme a lui nel girone B sono stati fermati per una giornata De Santis e Mondonico dell’Ancona, De Rose del Cesena, Ladinetti del Pontedera, Schiavi ed Energe della Carrarese, Quaini del Fiorenzuola, Bruzzaniti della Lucchese, Kabashi della Reggiana, Bontà del Gubbio, Foresta della Recanatese, Sepe del San Donato Tavarnelle e Pinna della Torres. Ma per il penultimo match della regular season Marco Gaburro ritroverà tre giocatori in un colpo solo. Infatti, hanno pagato il proprio ‘debito’ con il giudice sportivo Sandri e Santini. Ma a disposizione ci tornerà anche Biondi che con il Fiorenzuola ha scontato la seconda delle due giornate di squalifica rimediate, dopo l’espulsione contro la Reggiana.