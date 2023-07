E la squadra oggi saluta Bagno di Romagna

Dopo 15 giorni di lavoro lontano da Rimini, oggi i biancorossi faranno ritorno in riviera. Ritiro concluso e mister Raimondi è pronto a dare un po’ di fiato ai suoi, dopo tanto correre. Un giorno di relax, forse due, con la decisione definitiva che sarà presa soltanto questa mattina quando, dopo l’allenamento, Santini e compagni saluteranno Bagno di Romagna. Poi si inizierà a sudare in riviera procedendo con le amichevoli e aspettando di conoscere i nomi delle prossime avversarie, ma anche la data esatta di inizio del prossimo campionato di serie C. Lega Pro che viaggia, anche quest’anno, nell’incertezza. Soltanto a fine agosto si avranno, sia per quel che riguarda la C, ma anche la serie B, i verdetti finali nelle aule dei tribunali. Poi potranno iniziare i campionati, con i consueti slittamenti. Con la consueta cattiva abitudine dell’incertezza. Fino all’ultimo.