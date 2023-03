E ora la Reggiana chiede altri biglietti

Mentre sui social continua la bufera sul Rimini per la giornata biancorossa, a Reggio Emilia la prevendita è iniziata e finita in un batter di ciglia. In appena due giorni i tifosi, galvanizzati dalla corsa verso la serie B della squadra di mister Diana, hanno letteralmente bruciato i 1.288 biglietti messi a disposizione per la trasferta al ‘Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 17.30), in casa del Rimini. Viste però la grande fame di biglietti, la società ha inoltrato alle autorità competenti la richiesta di destinare altri settori dello stadio ‘Romeo Neri’ ai propri supporters. C’è da immaginare, visto che a Rimini la prevendita non sembra andare a gonfie vele, che le autorità competenti possano destinare ai tifosi emiliani anche una delle due tribune laterali (circa altri 600 biglietti). Gli emiliani arriveranno in riviera in treno, in pullman e naturalmente in auto.