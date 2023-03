È tempo di Tuareg Rallye Bettini cerca il bis nel deserto

Nel 2018, al quarto tentativo, aveva addirittura vinto, era riuscito a lasciarsi tutti gli avversari alle spalle. E adesso Mirco Bettini (in foto) ci riprova. Il centauro verucchiese sarà infatti in gara al ‘Tuareg Rallye’, in Marocco, una classica del motociclismo fuoristrada che prenderà in via domenica per concludersi poi sabato 25. Una settimana nel deserto, in una situazione climatica per nulla semplice. Insieme a Bettini ci saranno altri quattro piloti del team riminese Azzurrorosa: l’eugubino Paolo Filippini, alla sua prima esperienza a questo evento, il più esperto torinese Alessandro Lombardo e due fratelli di Rimini, Maurizio e Stefano Trovanelli, centauri che in passato hanno già affrontato più volte il ‘Tuareg’. Il programma prevede 6 tappe, alcune delle quali si spingeranno fino a 300 km: e lo scenario, tranne nella prima prova, la Erfoud-Erfoud in un percorso ad anello, sarà sempre quello affascinante e inquietante al tempo stesso del deserto, in una gara di velocità stile Dakar. "Vorrei fare bene – è la legittima aspettativa di Bettini, che cavalcherà un Ktm 790 –. Queste competizioni africane sono piuttosto pericolose, la prudenza è indispensabile, ti aiuta a evitare errori".