È ufficiale: Lo Duca in prestito a Riccione

Deve buttarsi in fretta alle spalle un brutto e lungo infortunio. E il miglior modo per farlo è sul campo. Così, Lorenzo Lo Duca passa dal Rimini allo United Riccione, in prestito. Il giovane difensore siciliano, classe 2003, che la passata stagione in serie D con i biancorossi ha giocato come un veterano, si sta già allenando con la truppa di mister Gori e sarà a disposizione del tecnico biancazzurro per la gara che lo United domenica, alla ripresa del campionato, giocherà davanti al pubblico amico del ‘Nicoletti’ contro la Pistoiese. Un problema alla caviglia al termine della passata stagione ha messo i bastoni tra le ruote al terzino che già sognava il primo campionato tra i professionisti con il Rimini. Un problema più serio del previsto che lo ha costretto ai box per diversi mesi. Ormai da più di qualche settimana Lo Duca era tornato a correre con i compagni, ma senza possibilità di scendere in campo. Da qui la scelta del club riminese di cederlo in prestito a due passi da casa.