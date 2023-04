"È un derby che sento particolarmente mio"

"Abitando non distante da Rimini e avendo un passato in biancorosso come calciatore questo è un derby che sento particolarmente". Non nasconde l’emozione Mauro Antonioli, lui che la maglia a scacchi l’ha indossata da giocatore e che il Rimini lo ha seguito sempre da vicino. Ma oggi in palio ci sono tre punti fondamentali per la sua Imolese. "I ragazzi stanno bene – dice l’allenatore dei rossoblù – Piano piano stiamo recuperando acciaccati e infortunati, tra questi c’è anche Mamona, che potrà essere una soluzione in più in attacco". Qualche problema tra i pali con ‘primo’ e ‘secondo’ rispettivamente infortunato e squalificato (Rossi e Molla). Così, in porta contro il Rimini debutterà Adorni, al suo primo match tra i professionisti. "Per Federico – dice Antonioli – questa rappresenta un’occasione importante: essendosi allenato sempre in maniera seria e con grande impegno sono convinto che risponderà presente. E’ un ragazzo eccezionale, ed è parte integrante di questo gruppo". Da mette in fretta in un angolo c’è la sconfitta dello scorso turno con il Pontedera, arrivata dopo cinque risultati utili consecutivi che hanno permesso all’Imolese di rialzare la testa. "Dopo Pontedera ho avuto un confronto coi ragazzi – dice – Anche loro stessi hanno riconosciuto che domenica scorsa non c’è stato lo stesso atteggiamento delle partite precedenti, forse dovuto al tour de force di tre gare in sette giorni e dai tanti infortuni dell’ultimo periodo". Poi sul Rimini. "Dobbiamo avere massimo rispetto per una squadra, che da neopromossa sta facendo un grande campionato. Non sarà facile, ma credo che ce la potremo giocare alla pari". Serie C. Girone B (35ª giornata, 14,30): Olbia-Alessandria, Ancona-Carrarese, Fiorenzuola-Torres, Cesena-Lucchese, Entella-Pontedera, Fermana-Siena, Gubbio-Vis Pesaro, Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Reggiana-Recanatese, Imolese-Rimini. Classifica: Reggiana 73; Entella 71; Cesena 69; Carrarese 57; Gubbio 55; Ancona 54; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 46; Rimini 44; Recanatese 42; Fermana 40; Fiorenzuola 39; Olbia, Torres 35; Vis Pesaro 33; Alessandria 32; San Donato, Imolese 31; Montevarchi 27.