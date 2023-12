Eccellenza. Pietracuta e Vis Novafeltria a caccia di punti pesanti

Gare davanti al pubblico amico per Pietracuta e Vis Novafeltria che oggi se la vedranno rispettivamente con Gambettola e Bentivoglio. In palio ci sono punti pesanti per scalare posizioni in classifica: il Pietracuta guardando in alto, la Vis per la salvezza. Viaggia il Tropical Coriano impegnato questo pomeriggio sul campo del Sanpaimola: impresa non impossibile.

Eccellenza. Girone B (17ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Savignanese, Cava Ronco-Sasso Marconi, Medicina Fossatone-Masi Torello Voghiera, Pietracuta-Gambettola, Polisportiva Reno-Granamica, Sant’Agostino-Massa Lombarda, Sanpaimola-Tropical Coriano, Vis Novafeltria-Bentivoglio. Ieri: Russi-Diegaro.

Classifica: Sasso Marconi 38; Granamica 37; Castenaso, Medicina Fossatone 28; Pietracuta 27; Gambettola, Polisportiva Reno, Cava Ronco, Sant’Agostino 26; Russi, Tropical Coriano 22; Massa Lombarda 20; Sanpaimola 16; Diegaro 15; Masi Torello Voghiera 13; Vis Novafeltria, Savignanese 12; Bentivoglio 7.