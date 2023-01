Ecco i gironi, per le riminesi tramonta l’ipotesi ripescaggio

La formula è stata illustrata, le 30 squadre sono state divise in 5 gironi da 6 squadre l’uno ed è stata resa nota pure la prima giornata, turno in calendario il 14 e 15 aprile. Questo significa che le porte della serie A rimangono sbarrate per New Rimini e Falcons Torre Pedrera, i due club riminesi che qualche mese fa erano retrocessi in B sul campo e poi avevano chiesto di essere ripescate. Il New Rimini aveva pure inviato una lettera al presidente della Fibs, Marcon, contestando l’interpretazione di una norma in materia. Ma adesso, alla luce di quanto la federazione ha già deciso, il ripescaggio è un qualcosa che somiglia a un miraggio. Il nostro territorio, dunque, sarà rappresentato solo da quel San Marino che è peraltro la formazione campione d’Italia. I Titani, che a loro volta sembravano non dovessero partecipare al campionato per delle divergenze – chiamiamole così – col numero 1 della Fibs, sono stati inseriti nel girone A insieme a tre squadre emiliane (Poviglio, Athletics e Longbridge Bologna), una marchigiana (Macerata) e una toscana, il Padule Sesto Fiorentino. E nel turno inaugurale Celli (foto) e compagni faranno il loro debutto a Bologna sul diamante degli Athletics.