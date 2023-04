Ecco il Titano Trail Run

Saranno diverse le proposte della ‘Titano trail run San Marino’, così da venire un po’ incontro alle esigenze di tutti, dal podista competitivo a chi chiede sono aggregazione e la possibilità di muoversi all’aria aperta. Tre distanze sui sentieri dell’antica Repubblica, di corsa o di cammino trekking, che mirano appunto a coinvolgere quante più persone. L’appuntamento, con questa prima gara nazionale Fidal di Trial Run, è per domenica 23 aprile. Il percorso più impegnativo è per il Trail medio (25 km, siamo di fronte a una mezza maratona abbondante e non certo pianeggiante), mentre il Trail corto misura 14 km e il Trail urbano 4. Sarà inoltre possibile partecipare alla Corporate Run, dove verrà stilata una speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi. Quartier generale dell’evento sarà il campo Bruno Reffi, in pieno centro storico a San Marino, lì sono previsti partenze e arrivi. La rassegna è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano di trail run. Le iscrizioni on-line e il programma della rassegna, nonchè i percorsi e il regolamento ufficiale. sono disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com e su Endu.