Ecco le otto qualificate

Si è chiuso l’altra sera, il girone d’andata del Campionato di Serie A2, che ha stabilito le otto qualificate alla Coppa Italia Frecciarossa: Perugia, Busto Arsizio, Talmassons e Messina per il Girone A, Macerata, Montecchio, Cremona e San Giovanni in Marignano per il Girone B. Nel Girone B, la CBF Balducci Hr Macerata si prende il primo posto in solitaria imponendosi 3-0 sulla Volley Hermaea Olbia e approfittando dello scontro diretto tra l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio e la CremonaUfficio Esperia Cremona, che termina al tie-break. A festeggiare, le venete di coach Buonavita