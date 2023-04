Ecco mister Donadel: "Mi piacciono le sfide"

"Accettare le sfide fa parte della mia vita". Si presenta così Marco Donadel ad Ancona dove, da qualche ora, ha preso il posto in panchina dell’esonerato Colavitto. A pochi giorni dalla gara con il Rimini, a poche settimane dall’inizio di quei playoff che i marchigiani sono già sicuri di giocare. Nonostante il ruolino di marcia lento dell’ultimo periodo. "Le spiegazioni e le pozioni magiche non esistono – dice – Ci riuniremo intorno alle certezze, lasceremo da parte la negatività". Ieri il primo allenamento nel quale Donadel ha già coperto le carte. Porte chiuse allo stadio Del Conero in vista della gara col Rimini. Il nuovo mister ha più scelta in attacco e a centrocampo che in difesa, dove l’assenza di De Santis e Mondonico per squalifica potrebbe preludere a una difesa a quattro con Mezzoni, Fantoni, Camigliano e Martina, davanti a Perucchini.