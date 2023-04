Eleonora Tomasetti, di padre in figlia

Nel 2022 si era classificata al terzo posto, dimostrando di poter competere alla pari con le migliori. E adesso, sempre nella stessa manifestazione, Eleonora Tomasetti si è lasciata tutte le avversarie alle spalle, è lei la campionessa nazionale Uisp 2023 di boccette su biliardi con le buche. Sul panno verde di San Cesario di Modena, la 36enne giocatrice riminese ha prevalso in finale su Silvia Rinaldi del bar Sport Monte San Pietro, nel ‘bolognese’: 70-33 il nitido score a suo favore. In semifinale, invece, Eleonora ha superato 70-40 Zsuzsanna Bende (Arci La Spezia), che si è classificata al terzo posto insieme alla pluricampionessa bolognese Mirna Bagnacavalli. Un successo che avrebbe naturalmente riempito d’orgoglio suo padre, quel Lanfranco Tomasetti, ex giocatore, che è venuto a mancare poco più di tre anni fa, con l’Abis che organizza una gara a lui dedicata. La Tomasetti gioca con la squadra Euro1, team inserito nel girone A della serie B.