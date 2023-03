Emergenza portieri, contro i biancorossi c’è il ‘terzo’ Adorni

Ultimi ritocchi anche per l’Imolese dell’allenatore bellariese Mauro Antonioli. Il tecnico, dopo lo stop dello scorso turno con il Pontedera, sa bene quanto contino per la sua Imolese i punti in palio contro i biancorossi della sua ex squadra. Un match fondamentale nella corsa per evitare l’ultimo posto, e quindi la retrocessione diretta, nel quale i rossoblù dovranno però fare a meno di capitan Rossi (out per infortunio), e anche del secondo portiere Molla (assente per squalifica). Così, le responsabilità ricadranno tutte sul terzo portiere rossoblù, il classe 2000 Federico Adorni, ex della partita (11 presenze al Rimini in D nel 2020-2021), al debutto assoluto tra i pro. Sarà lui a comandare il reparto difensivo, in una giornata emozionante per l’estremo difensore reggiano, quanto delicata per l’Imolese, che in caso di successo tornerebbe a rivedere da vicino il traguardo.