Emiliani vittoriosi nei due incroci

Questo è il terzo confronto stagionale, tra Benedetto XIV e Rinascita. E nei due precedenti il referto rosa l’hanno raccolto sempre gli emiliani. Il primo faccia a faccia lo scorso 10 settembre a Cento, la ribalta è quella della Supercoppa. I ferraresi tengono sempre la testa avanti e chiudono sul 73-63. L’Rbr, che non ha Tassinari e Anumba, manda in doppia cifra i due stranieri (12 a testa) e Bedetti (10). La replica in campionato, sempre a Cento, il 16 ottobre. Stavolta la Rinascita è ancora a braccetto con i rivali al 30’, poi scivola indietro (81-69 il finale, 20-8 Tramec nell’ultimo spicchio). Johnson (19) e ‘Tasso’ (15) i riminesi più prolifici.