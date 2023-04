Energia e intensità: Angels ok

Dulca Angels

75

San Pietro in Casale

65

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Mulazzani 3, Bonfè, Pesaresi 12, Macaru, Buzzone 13, Rossi 4, Bedetti 18, Mari, James 11, Saltykov 14, Benzi ne, Panzeri ne. All. Bernardi.

S. PIETRO IN CASALE: Pastore, Ghedini, Passarini 8, Mariani, Patrese 10, Bulgarelli 17, Zanellati 6, Ramzani 18, Ghidoni 6, Miolli ne, Lenzi ne, Biondoli ne. All.: Castriota.

Arbitri: Neri e Vitali.

Parziali: 17-13, 41-34, 59-50.

Le percentuali di tiro non sorridono alla Dulca Angels, che giocando però con grande energia e difendendo con la giusta intensità cattura ugualmente i due punti nel confronto interno con la Veni San Pietro in Casale. Un successo che consente ai clementini di issarsi in classifica a quota 38, per un quinto posto a soli due punti dall’accoppiata Scandiano & Parma (e in Silver, vale la pena ricordarlo, solamente le prime 4 classificate saranno ammesse direttamente alla C Unica nella prossima stagione). Cinque giocatori in doppia cifra negli Angels, con Bedetti (foto) top scorer, per lui 18 punti a referto.