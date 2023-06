Equitazione

Il centro ippico la Coccinella, capitanato dagli istruttori Carol Sabatini e Claudio Giustolisi, va ancora a segno ai campionati regionali di salto ostacoli a le Siepi di Cervia. Vince la medaglia d’oro Agata Mainardi, la giovane corianese in sella a Elfarad nella categoria Speranze Pony. Medaglia d’argento per Noemi Lo Conte e Sofia Bianchini rispettivamente nel Trofeo Promesse Pony e nel Trofeo Pulcini Pony in sella a Abbeytown Girl. Medaglia d’argento per la Children riccionese Carlotta Maioli & Lavitta V.g. nel Trofeo Allievi Pony. Meglia di bronzo per Giorgia Fancello in sella a Sonique nel Trofeo Jump Cavalli. Buone prestazioni anche per Chiara Moretti quarta classificata e Maya Vitiello ottava classificata nel Trofeo Brevetto Cavalli, sesto posto per Alice Prestia e ottavo per Asia Piolanti nel Trofeo Jump Pony, quinto posto per Vittoria Fesani e ottavo posto per Estella Silipigni nel trofeo Speranze Cavalli. Arriva poi un’altra medaglia, questa volta è bronzo nel Trofeo Small Tour per la squadra delle Coccinelle guidata da Jaleh Almasi, Asia Piolanti e Noemi Lo Conte.