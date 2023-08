Ercolani Volta avvicina il primato personale

Finisce col tempo di 52’’69, il Mondiale di atletica di Andrea Ercolani Volta. Il capitano della Nazionale di San Marino era impegnato nei 400 ostacoli e ha concluso con l’ultimo tempo in gara tra quelli arrivati al traguardo. Il 41° su 43 partecipanti, con gli altri due, vale a dire il giamaicano Wilson e l’algerino Lahoulou, che non hanno completato la corsa (Dnf, l’acronimo nelle tabelle di atletica). Il parterre di partecipanti era di alto livello e a Ercolani Volta non sarebbe bastato nemmeno centrare il record personale, quello nazionale di San Marino, per scalare anche solo di una posizione in graduatoria generale. L’atleta ha commesso un piccolo errore al sesto ostacolo che non gli ha permesso di avvicinare il suo precedente primato di 52’’12, tempo che è valso l’oro ai Giochi dei Piccoli stati d’Europa che si sono svolti tra maggio e giugno a Malta. In ogni caso, il 40° in classifica generale, il giapponese Kishimoto, ha fatto fermare il cronometro su un tempo di 50’’90. Il miglior crono in batteria è stato quello del campione del mondo, il brasiliano Alison Dos Santos, 48’’12.