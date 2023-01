Esame Bradipi per l’Nts Rivier

La sconfitta con Parma (66-67 sul tabellone), soprattutto la maniera in cui è maturata, con quei due tiri liberi regalati inopinatamente a 4’’ dalla fine quando ormai l’overtime appariva inevitabile, brucia ancora tanto, ma per fortuna il calendario incalza per l’Nts Riviera, che questo pomeriggio sarà chiamata in causa nuovamente alla palestra Carim (palla a due alle 15, nel campionato di serie B di basket in carrozzina è la giornata numero 4, penultima di andata). Per la squadra riminese l’incrocio è con i Bradipi del Circolo Dozza Bologna, un’avversaria classica che può contare pure sugli ex Gardini e Molaro, mentre i giocatori con più punti nelle mani sono Ahmethodzic e Mordenti. Un match che vale parecchio in ottica playoff, di fatto il primo atto di un vero e proprio spareggio salvezza per accaparrarsi la seconda piazza. L’Nts Riviera concluderà poi l’andata domenica 29 gennaio in quel di Seregno.