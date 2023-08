Europei, San Marino supera Gibilterra

È in crescita, l’Europeo Under 18 division C della nazionale di San Marino. Dopo il ko dell’esordio con Monaco (44-78), i ragazzi di coach Millina hanno offerto un’ottima prova domenica con il Lussemburgo, finendo col perdere negli ultimi minuti una gara in cui sono stati spesso in vantaggio (53-67). Ieri invece è arrivata la vittoria con Gibilterra, un 64-57 che ha visto i biancazzurri quasi sempre avanti ma con gli avversari a recuperare grazie alla zona 2-3 nel terzo periodo (229 totale da tre per i titani). Ultimi dieci minuti carichi di tensione e molto equilibrati, con San Marino a trovare la fuga giusta nei 60 secondi finali con i canestri di Gasperoni e Lettoli che hanno portato la gara dal +3 al +7.

Il tabellino: Botteghi 9, Cadiman 19, Gasperoni 13, Lettoli 12, Zavoli 6, Bianchi 3, Marcattili 2, Bollini, Conforti, Galeotti, Gennari, Pagliarani. All.: Millina. Prossima partita giovedì alle 15.30 con Andorra.