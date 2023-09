Europei, tracollo Italia. Sammarinesi opachi

L’Italia del baseball affonda agli Europei in Repubblica Ceca nonostante un discreto contributo dei giocatori del San Marino Baseball. Gli azzurri perdono con Svezia e Gran Bretagna, inaspettato e inusuale per la tradizione del batti e corri di questi paesi, e dicono così addio anticipatamente alla possibilità di giocarsi le medaglie. Concorreranno per le posizioni dalla nona alla sedicesima, gli uomini di Mike Piazza. Uno shock per l’intero movimento, abituato a epoche del recente passato in cui gli allori continentali erano contesi solo da Italia e Olanda. Questi Europei hanno dimostrato che non è così. Dal punto di vista individuale, nelle tre partite disputate fin qui, 313 con tre punti battuti a casa per il riminese Federico Celli, mentre Nathanael Batista è arrivato a sfiorare quota 400 e sta viaggiando con un ottimo 513 (385). L’Italia ha battuto l’Ungheria 15-2, poi ha perso 3-8 con la Svezia e 10-11 con la Gran Bretagna, vanificando fin troppo presto i sogni di gloria iniziali. Oggi, a mezzogiorno, la gara con l’Ucraina valevole per le posizioni di rincalzo.