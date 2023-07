Europei Under 18, c’è San Marino

È terminato con una vittoria l’Europeo Under 16 Division C della nazionale di San Marino. La squadra allenata da Rossini ha battuto Gibilterra nell’ultimo match (65-48, 16 punti e 19 rimbalzi di Gasperoni), classificandosi così all’ottavo posto su nove partecipanti. Il torneo, giocato in Kosovo, è stato vinto da Cipro, 78-75 in finale sull’Azerbaijan. E proprio in Azerbaijan, a Baku, parte oggi l’Europeo Under 18, con la nazionale sammarinese allenata da Piero Millina che se la vedrà alle 10.30 con Monaco. Nello stesso girone Lussemburgo, Gibilterra e Andorra. Nel gruppo A, invece, Malta, Cipro, Moldova e Azerbaijan. Le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alle semifinali. In campo i classe 2005 e 2006, con San Marino che avrà anche due ragazzi del 2007 che hanno appena terminato l’Europeo Under 16, Michele Pagliarani e Thomas Gasperoni.