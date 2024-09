Eventi MotoGp di Misano: dal treno speciale al party con dj Axwell. Il programma

Misano Adriatico (Rimini), 3 agosto 2024 — Oramai è un conto alla rovescia per il primo dei due GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. La speranza degli italiani è del ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia, dopo il deludente weekend di Aragon che gli poteva costare caro. Il torinese, infatti, è finito sotto alla Ducati Gresini di Alex Marquez, ferendosi alla spalla. Per fortuna, però, nessuna frattura e un Pecco che potrà provarci già da domenica. L’appuntamento è per questo weekend, prima che il Motomondiale faccia di nuovo ritorno a Misano fra due finesettimana, per il secondo appuntamento annunciato in passato dopo la cancellazione del GP del Kazakistan. Anche quest’anno, Red Bull, main sponsor dell’evento, ha previsto un programma ricco per gli appassionati delle due ruote. L’emozione vivrà giorno e notte per tutto il weekend e oltre, grazie a un ricco ventaglio di eventi che abbracceranno sia la costa sia l’entroterra. Nei prossimi giorni e fino a domenica, la Romagna sarà perciò, a tutti gli effetti, il motore del divertimento.

Il programma

Il primo appuntamento è quello del “Red Bull Riders Night”, il paradiso per gli appassionati di moto, con simulatori, Showbike MotoGP e tanto altro, il tutto accompagnato da show acrobatici di freestyle con le moto. Un appuntamento doppio che toccherà prima Riccione (giovedì 5 settembre) e poi Rimini (il giorno seguente), in entrambi i giorni a partire dalle ore 20 e fino alle 24. Sempre venerdì, poi, è previsto l’arrivo a Rimini del "Red Bull MotoGP Express”: un treno speciale, realizzato in collaborazione con Trenitalia Tper, che da Milano porterà nella Motor Valley ospiti, giornalisti e creator. Tutti gli ambienti del treno saranno allestiti a tema MotoGP e i passeggeri potranno godere di una experience immersiva, percorrendo le diverse aree tematiche e partecipando alle varie attività previste in ognuna di queste. Sabato sera, quindi, ci si trasferirà nella fan zone del Circuito di Misano per il “Saturday Party @AXWELL by Nameless Festival” (al via dalle 18), cui seguiranno alle 21.30 le emozioni del “Masters of Dirt” Freestyle Motocross Show. Insomma, un weekend pieno di eventi, che offre in trenta secondi non solo una panoramica delle emozioni della gara, ma anche delle varie attività che animeranno il programma della settimana, dalla Riviera Romagnola all’entroterra, entusiasmando le centinaia di migliaia di partecipanti al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Partner di Red Bull che offriranno queste esperienze esclusive sono la Repubblica di San Marino, Prima Assicurazioni e Trenitalia Tper. A parte c’è sempre la pista che lascerà poi incollati tutti sugli spalti: domenica 8 settembre si partirà con la Moto3 alle ore 11, poi la Moto2 alle 12.15 e infine la MotoGP alle 14.