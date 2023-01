Eyango saluta, passa al Giugliano

È Una notizia che non arriva di certo come un fulmine a ciel sereno. Da giorni si parla di un suo possibile addio e da ieri Steeve Make Eyango è un giocatore del Giugliano, squadra campana che gioca nel girone C di serie C. Per il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate in Romagna come la promessa tutta da scoprire, quello in biancorosso è stato un passaggio piuttosto breve. E anche, c’è da dirlo, piuttosto deludente. Sei presenze in campionato per un totale di appena 168 minuti in campo (gli ultimi nel derby di domenica scorsa sul campo del Cesena). Minuti nei quali Eyango non è riuscito a brillare. Tre le presenze in Coppa Italia, competizione nella quale è riuscito a mettersi in mostra maggiormente. Da qui la scelta del club di lasciare partire il giocatore che ieri ha già salutato i compagni, pronto a iniziare una nuova avventura.