Faetano e JuvenesDogana proseguono la corsa playoff

Faetano e JuvenesDogana proseguono la corsa. Mercoledì sera è andato in scena il turno preliminare del campionato sammarinese, come da nuova formula studiata dalla Federcalcio del Titano. A sorridere, entrando nel tabellone dei playoff, sono Faetano e Juvenes-Dogana. I gialloblu di Girolomoni affrontavano ad Acquaviva il Murata, forte di una posizione di classifica migliore ottenuta in stagione regolare (ottava contro undicesima) che in caso di pareggio li avrebbe qualificati. Per il Faetano, dunque, solo la vittoria avrebbe permesso di proseguire il cammino e così è stato. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, l’equilibrio viene spezzato ad inizio ripresa: Fall sulla trequarti pesca bene sulla fascia Terenzi che arrivato sul fondo la mette in mezzo per Mema che buca Gueye e trova il suo gol numero 18 in stagione. Ferrario poco dopo potrebbe anche raddoppiare e forse chiudere la contesa, ma non trova lo specchio da poco dentro l’area. Il Murata spinge ma senza trovare il guizzo giusto. Nel finale è ancora Mema a rendersi pericoloso, ma Gueye chiude al meglio. Poi non c’è più tempo e il Faetano dunque può esultare e continuare la propria corsa (1-0). Adesso per gli uomini di Girolomoni c’è il Cosmos, con la gara di andata in programma tra qualche giorno, domenica alle 15 a Dogana ed il ritorno mercoledì prossimo a Montecchio (20.45). Partita invece ricca di gol quella di Montecchio tra Juvenes-Dogana e Domagnano. La squadra di Amati ha chiuso in regular season davanti a quella di Ranocchini proprio all’ultima giornata e dunque ha due risultati su tre a disposizione per strappare il pass per i playoff. La Juvenes-Dogana inizia al meglio e la sblocca al 38’ con il bel lancio di Benedetti per Salvemini che controlla col petto e batte Guidi per l’1-0. L’attaccante di Amati è in serata e ad inizio ripresa timbra anche il raddoppio. Ora per il Domagnano è durissima perché servirebbero tre gol per ribaltarla. I giallorossi ne fanno due. Non bastano per passare il turno (3-2 il finale). Per la Juvenes-Dogana ora c’è La Fiorita, con la prima partita in programma domenica alle 15 sul campo di Montecchio e il ritorno mercoledì 3 maggio (20.45) ad Acquaviva.