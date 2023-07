Falcons, colpo di coda nel derby Con il New Rimini finisce in parità

Il colpo di coda è dei Falcons, che impattano la serie con New Rimini ed escono dal sabato passato allo stadio di via Monaco con un 1-1 che mantiene invariate le distanze in classifica. Dopo la vittoria di New Rimini in una gara1 finita 6-4, Torre Pedrera si rifà in gara2 con un 5-4 arrivato al primo extrainning, il decimo. Padroni di casa in vantaggio 2-0 al 2° con un doppio di Balducci, Falcons a impattare al 5° grazie a un lancio pazzo e a una volata di Albini (2-2). Vantaggio ospite al 7° con triplo di Simone Ioli e lancio pazzo, pari in extremis nella parte bassa del 9° con una volata di sacrificio di Davide Bonemei (3-3). Come noto, dal 10° si entra in regime di tie-break, dunque con due uomini in base. Forte nervosismo in campo e una espulsione per parte riguardante i lanciatori Perez e Pedrazzi. La squadra del manager Lucena segna due punti su bunt e poi palla mancata con uomo in terza (5-3), mentre New Rimini si avvicina ma non a sufficienza. La formazione di Zucconi riempie subito le basi (Pini colpito), poi accorcia con la base a Montanari che fa entrare automaticamente il 4-5. Occasione d’oro, ma la difesa Falcons è super: sulla successiva volata di Perazzini (F9) c’è l’out a casa, mentre sulla rimbalzante di Canuti (nella foto) arriva l’ultima eliminazione, in diamante. Lanciatore vincente Pedrazzi, perdente Perez Muzzarelli, salvezza per Simone Ioli. Intanto pari anche per il Rimini 86, che dopo aver vinto 8-0 la prima a Cupramontana perde la seconda 7-12.

La classifica del girone C di Serie B: New Rimini 18-2, Torre Pedrera Falcons 16-4, Porto Sant’Elpidio 10-8, Foggia 11-9, Potenza Picena 8-12, Rimini 86 8-14, Cupramontana 5-11, Fano 2-18.