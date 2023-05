Falcons, duplice blitz a Foggia Il Rimini ‘86 le perde tutte due

Tonificante doppietta, per i Falcons Torre Pedrera, sul diamante di Foggia (2-10, 5-6 i risultati di questi due match validi per la quinta giornata di baseball B). Due partite tirate, avvincenti, anche se il parziale di gara1 farebbe pensare a un incontro dominato dai ‘falchetti’, che invece sono esplosi soltanto alla nona e ultima ripresa (ancora 2-2 il parziale a fine ottavo). In quel nono assalto il Torre confeziona un ‘big inning’ da 8 punti battendo appena due valide: al resto pensano gli avversari (ben 4 colpiti, una base ball, un errore, un lancio pazzo). Undici i legni (Emanuelli 36) e score difensivo immacolato, Pedrazzi era il lanciatore vincente. Nella replica il match si risolve sempre al 9°, decisivo il doppio di Giovannini. Ora il record dei Falcons è 7-3, per una seconda piazza dietro all’imbattuto New Rimini, stoppato dal presunto maltempo. Il Rimini ‘86 ha giocato invece a Porto Sant’Elpidio, dove ha rimediato una duplice battuta d’arresto (3-2, 5-1 per i marchigiani).