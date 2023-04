"Faremo di tutto per andare ai playoff"

A differenza della partita di Trapani, quando era rimasto sul parquet per 40’ filati, stavolta una pausa in panca se l’è potuta permettere: 30’’ appena, però, nulla di più. D’altronde la sua Rbr, orfana del totem Ogbeide, fatica davvero a rinunciare all’atleticità, alla potenza di Simon Anumba, che nonostante i 193 centimetri – non tanti per un’ala – ha dimostrato di poter tenere il campo anche come ala forte. E domenica, contro Agrigento, Anumba si è meritato alla grande la ‘pagnotta’ per quello che ha combinato in tutte e due le metà campo. Perché se la difesa e i rimbalzi sono un po’ il suo marchio di fabbrica, non vanno certo sottovalutati i 15 punti messi a segno con eccellente 69 al tiro. Peccato che diversi altri suoi compagni, soprattutto dall’arco, abbiano sparato alla luna, un drammatico 122 in cooperativa per il trio formato da Tassinari, Landi e Scarponi. "Purtroppo le percentuali non sono state dalla nostra parte – attacca il numero 3 di casacca di RivieraBanca –. Un peccato, perché penso che con appena 3-4 triple realizzate in più l’avremmo potuta portare a casa. Erano peraltro buoni tiri, ma non sono entrati. In dirittura d’arrivo, poi, la stanchezza per le rotazioni ridotte è venuta a galla e questo ci ha tolto lucidità". Anumba da tre ci ha provato una sola volta e il tentativo non è andato a buon fine. "La bomba non è proprio la specialità della casa – ammette Simon –. L’allenatore mi chiede soprattutto energia, rimbalzi e difesa, e io cerco di fare quello che vuole il coach e serve alla squadra".

Nel frattempo Chiusi ha battuto Trapani, risultato che non dispiace alla Rinascita, poiché un successo interno il 30 aprile sulla compagine trapanese potrebbe rivelarsi sufficiente per strappare il pass per i playoff. "Sì, facevamo due conti anche tra noi domenica sera, alla fine della partita. Potrebbero davvero bastare quei due punti per essere dentro. Noi ai playoff ci teniamo – assicura Anumba –. È chiaro, le assenze si fanno sentire, è naturale che sia così, ma la voglia di allungare il più possibile la stagione è intatta". L’ala traccia infine un sommario bilancio sulla sua prima stagione in A2. "Nel complesso sono soddisfatto, però posso dare qualcosa in più, devo essere più consistente nell’arco della stessa partita senza avere quegli ‘up & down’. E sul tiro ci posso lavorare".

alb. cresc.