Federica Moroni conquista il titolo italiano sui 50 km

Aveva già vinto nell’edizione 2019 e adesso si è ripetuta. Federica Moroni (foto) è la campionessa italiana assoluta sui 50 km. L’incoronazione a Castel Bolognese, teatro di questa prova – la ‘50 km di Romagna’, appunto – piuttosto impegnativa, una maratona abbondante che si snodava su un percorso collinare. Per Federica, 50 ‘primavere’ portate con una certa qual disinvoltura, un terzo posto in solitudine con un crono di tre ore 29’17’’. Davanti a lei solo due atlete straniere – la giapponese Mai Fujisawa, 3h 22’37’’ il tempo, e la ceca Petra Pastorova, seconda in 3h 28’29’’ –, con le altre azzurre che finivano tutte dietro, a cominciare dalla Grisoni, quarta in 3h 31’21’’. "Sono molto contenta della prestazione – dichiara la Moroni –, anche perché durante la gara abbiamo dovuto fare i conti con un acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento. Avevo cambiato scarpe e mi sono trovata subito parecchio bene, in particolare in discesa sono andata davvero veloce. La Grisoni mi aveva praticamente raggiunto in salita, ma quando la strada ha ripreso a scendere sono andata via, lasciandomela 2’ dietro". Per Federica, che a fine maggio farà il ‘Passatore’, questo è l’ottavo titolo italiano.