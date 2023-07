Federico Berardi Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Riccione 1926

È il riccionese Federico Berardi il profilo scelto dal Riccione 1926 come responsabile tecnico del settore giovanile biancazzurro. "Sono almeno cinque anni che provavo a coinvolgere Chicco – spiega Francesco Cesarini che insieme al nuovo arrivato dirigerà il nuovo settore giovanile – Finalmente ci sono riuscito ed è motivo per me di grande soddisfazione perché lo conosco da sempre e ne apprezzo le qualità umane e tecniche. Abbiamo condiviso da calciatori entrambi un’esperienza nella Riccione calcio, viviamo quotidianamente la città di Riccione e quindi anche per questo, oltre alle sue spiccate competenze nel far crescere i giovani calciatori, Berardi è il profilo migliore a cui ci potevamo affidare nell’inizio del nostro percorso". "È una bella sfida, molto stimolante – dice Berardi – Lavoro nella mia città e ho la consapevolezza di avere la preziosa opportunità di far parte con la Riccione 1926 del progetto ‘Generazione S del Sassuolo Calcio".