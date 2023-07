Federico Tarabbia, "Phex", Vincitore della Finale Nazionale di "Red Bull Dance your Style" a Rimini

È Federico Tarabbia, "Phex", ad aggiudicarsi la Finale nazionale del ‘Red Bull Dance your style 2023’, l’evento che ha avuto luogo al Moab Court di piazzale Kennedy e che ha coinvolto anche il pubblico nella decisione sui migliori in gara. Sono stati 16 i ballerini in gara in quella che si è confermata anche in questa occasione una serata di competizione, improvvisazione e talento. Il 4 novembre a Francoforte ci sarà la finale mondiale del ‘Red Bull Dance your style’. Lì la platea e il parterre dei concorrenti in gara sarà davvero internazionale, coi migliori talenti del mondo uno di fronte all’altro, senza filtri. La formula, anche a Rimini, è stata quella che ha contraddistinto tutto il tour. Battaglie uno contro uno a eliminazione diretta, con le esibizioni che non dispongono di una base musicale decisa in precedenza, ma si adattano a quella proposta di volta in volta da Deejay Ake. La decisione sul vincitore è stata presa dal pubblico, che ha votato con cartoncino rosso o blu l’esibizione preferita tra quella in gara in quel momento. Un format preciso, in cui ci si sfida attraverso tutti gli stili della street dance, dall’hip hop all’house dance, dal locking al poppin, dal waacking al vogueing. I ballerini devono conquistare il pubblico, grazie alle loro capacità di freestyle, ballando su brani mainstream che spaziano da recenti successi mondiali a ritmi classici. A condurre la serata di piazzale Kennedy e a scaldare il pubblico due host d’eccezione come Valentina Vernia, ‘Banana’, ballerina che nel 2018 ha partecipato ad Amici, e Filippo Trombetti, ‘Philgood’. Tarabbia, ‘Phex’, ha battuto in finale ‘Miky-Boo’ in quella che è presto diventata una sfida di grande spettacolarità e creatività. Per lui, ballerino di popping classe 1996 proveniente da Torino, si spalancano ora le porte della Finale di Francoforte. "Ho cominciato a ballare all’età di sei anni – ha commentato il vincitore – e, grazie a tutti coloro che fin da bambino mi hanno incoraggiato, oggi posso esprimermi sul floor attraverso il mio corpo e la musica. È stata un’esperienza unica. Sono felicissimo della vittoria".