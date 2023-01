"Felice per aver segnato, ma la sconfitta fa male"

di Donatella Filippi

Ha un gusto amaro il primo gol con la maglia del Rimini per Mattia Rossetti. E pensare che quel centro, a inizio secondo tempo, avrebbe potuto riaprire una gara tutta in salita per la squadra di Gaburro. E, invece, l’Entella ha subito spento i facili entusiasmi dei biancorossi. "Chiaramente sono contento per il gol – dice l’attaccante arrivato in Romagna appena qualche giorno fa, primo acquisto del mercato invernale – ma altrettanto chiaramente sono arrabbiato per il risultato. L’inerzia della partita, a un certo punto, sembrava dalla nostra parte, ma con il passare dei minuti abbiamo perso un po’ di certezze. Il gol? Sono stato un po’ forunato perchè l’ho buttata dentro di ginocchio". Una gara, però, nella quale l’Entella in zona gol ha fatto la voce grossissima. "Siamo partiti bene – dice Rossetti – anche meglio dei nostri avversari che hanno avuto solo un’occasione nella quale hanno colpito il palo. Ma poi avremmo dovuto cercare e trovare più spazio tra le linee e in profondità". Inizio in salita per Rossetti che ha debuttato nel derby con il Cesena per poi trovarsi faccia a faccia con i difensori dell’Entella.

"Sapevo quando sono arrivato che avremmo avuto subito due tra le partite più toste del girone di ritono – dice – Però io ero e resto convinto che la nostra sia una squadra molto forte che, magari, ancora non ha dimostrato tutto il suo valore. L’ambiento qui è sereno, c’è tutto per vincere e tornare a fare bene". Ambiente che ormai conosce da un po’ Nicola Pietrangeli. Contro gli attaccanti liguri la difesa del Rimini ieri è stata costretta a sudare le proverbiali sette camicie e non è bastato. "Questo è un risultato che fa male – dice il giovane difensore romano – perché prendere quattro gol in casa è una grande delusione. I nostri avversari sono stati bravi, sono una squadra forte, sicuramente bisogna tirare fuori qualcosa in più uscire da questo momento complicato". Una gara da dimenticare, nonostante una buona partenza. "Peccato aver preso il gol dell’1-0 che ci ha spezzato un po’ le gambe in un momento che sembrava favorevole – spiega Pietrangeli – Ma non ci siamo abbattuti, nemmeno sotto di due gol riuscendo ad accorciare le distanze. Poi, il terzo gol dell’Entella, in realtà, è quello che è stato maggiormente decisivo sul risultato finale". Troppa libertà per attaccanti di un certo spessore al quale basta pochissimo per fare male. "Diciamo che sono stati anche molto concreti capitalizzando tutte le occasioni avute".