Femminile Riccione a riposo per ricaricare le batterie

Niente domenica in campo, la scorsa, per le ragazze della Femminile Riccione con il campionato che ha osservato un turno di riposo. Un solo match della 21esima giornata (giornata che si disputerà, per il resto, domenica 19 marzo) si è preso la scena, quello tra Rinascita Doccia e Meran finito 4-1 per le ospiti. Le biancazzurre della Perla Verde torneranno in campo domenica per disputare la 20esima giornata di campionato. Match nel quale il Riccione sarà ospite sul campo del Vicenza quinto della classe.

Serie C. Il prossimo turno: Bologna-Lumezzane, Lebowski-Venezia, Jesina-Padova, Meran-Orvieto, Portogruaro-Villorba, Triestina-Sambenedettese, Venezia calcio-Rinascita Doccia, Vicenza-Femminile Riccione.

Classifica: Bologna 55; Meran 49; Lumezzane 47; Venezia calcio 38; Vicenza 36; Padova 33; Jesina 30; Femminile Riccione 30; Venezia 1985 25; Villorba 24; Lebowski 17; Portogruaro 15; Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita Doccia 8; Sambenedettese 4.