Fermana e Imolese le avversarie di rivieraschi e sammarinesi

Alla ripresa del campionato, dopo le festività pasquali e dopo aver abbondantemente ricaricato le batterie, le formazioni Under 15 serie C di Rimini e San Marino Academy si rimetteranno in moto cercando di ottenere punti davanti al pubblico amico rispettivamente contro Fermana e Imolese. I biancorossi della riviera hanno tutta l’intenzione di non fallire lo sprint finale e la missione contro i marchigiani non è impossibile. Match più impegnativo per la San Marino Academy che, dopo la lunga sosta, se la dovrà vedere con l’Imolese seconda della classe, staccata di soli due punti dal Rimini che la segue in classifica.

Under 15 serie C. Girone C (17ª giornata): Ancona-Recanatese, Reggiana-Piacenza, Rimini-Fermana, San Marino Academy-Imolese, Vis Pesaro-Cesena.

Classifica: Cesena 44; Imolese 30; Rimini, Piacenza 28; Reggiana 24; Vis Pesaro, Ancona 23; Fermana 20; Recanatese 4; San Marino Academy 3.