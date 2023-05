Ferrari carica la Rinascita "Con Treviglio lotteremo"

Nessun miracolo, nella Valle dei Templi. Una Rinascita in perenne e prolungata emergenza, con quei 7-uomini-7 che fanno quel che possono contro un’avversaria in salute e completa, insegue per 30’, senza mai dare l’impressione di poter ribaltare la ‘frittata’, anche perché più di un giocatore – da Tassinari (foto a sinistra) a Johnson, da Masciadri a Landi – resta al di sotto dell’abituale standard di rendimento. "Va altresì detto che Agrigento su quel campo ha costruito i suoi successi, solo due volte quest’anno ha perso in casa, con più di uno ‘scalpo’ eccellente catturato", osserva il coach di RivieraBanca, Mattia Ferrari (foto a destra), che è rientrato dalla Sicilia insieme alla squadra direttamente nella notte di domenica. La giornata di ieri è stata dedicata al riposo, mentre questo pomeriggio riprenderà la preparazione e nel mirino ci sarà Treviglio, l’attrezzata e matura formazione lombarda contro la quale dovrà giocare Rimini in questo primo turno dei playoff, serie che si aprirà sabato nel ‘bergamasco’. "Treviglio è la squadra più esperta e profonda dell’A2, con un organico oltremodo adatto per i playoff", sostiene l’allenatore biancorosso ed è difficile dargli torto, a spulciare il roster dei prossimi avversari. Brian Sacchetti, Luca Vitali e Bruno Cerella sono nati nell‘86, Davide Bruttini nell’87, Marco Giuri nell’88, così come non sono di primo pelo gli americani Clark e Taylor, entrambi 33enni.

Ma l’Rbr, che tutt’al più potrà riabbracciare Bedetti ma non Meluzzi, così come appare improbabile che possa arrivare un rinforzo a ‘gettone’ a rimpolpare un po’ l’organico, cos’ha veramente da opporre a un Treviglio pensato e costruito per un campionato di vertice? "Noi abbiamo la consapevolezza che se siamo arrivati fin qui non è stato per caso – ribatte Ferrari –. E poi l’orgoglio. Non abbiamo davvero niente da perdere e neppure nulla da dimostrare. Non partiamo né battuti, né dimessi. E siamo pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo", promette il tecnico. Intanto la società riminese ha ufficializzato i prezzi dei biglietti per garatre, incontro che si disputerà giovedì 18, alle 20.30, al Flaminio. Una curva non numerata costerà 10 euro (5 i ridotti), una poltroncina rossa 15, una poltrona bianca 20 e il parterre 30. I tagliandi sono in vendita da questa mattina (alle tabaccherie Pruccoli e Millenium, in sede e on-line su Vivaticket), con gli abbonati che hanno la prelazione per confermare i loro posti fino a lunedì 15 compreso.

