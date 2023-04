Ferrari: "Sarà decisiva la partita con Trapani"

Non è chiaramente contento, Mattia Ferrari, la ‘legnata’ è di quelle belle pesanti. Ma il coach di Rinascita è anche una persona oltremodo pragmatica. "Dirò quello che ho detto ai ragazzi negli spogliatoi: nelle nostre attuale condizioni, con tre penalizzanti assenze che ci condizionano pure il lavoro in palestra durante la settimana, può succedere di perdere fuori casa in questo modo – sostiene l’allenatore biancorosso –. Ovviamente dispiace, anche per quella ventina di splendidi tifosi che sono venuti a sostenerci fino a qui, non proprio a due passi da casa. Ora pensiamo all’incontro di domenica prossima con Trapani – prosegue Ferrari –, quella diventa una partita decisiva e la disputeremo nel nostro palazzetto, dove possiamo contare su una grande spinta emotiva che ci arriva dal pubblico". Ritrovandovi in bende e cerotti, con la prospettiva di recuperare forse Bedetti e non Meluzzi, i playoff restano un obiettivo reale? "Assolutamente sì – assicura il tecnico –. Li vogliamo fare e credo che ce li meritiamo tutti: squadra, società e piazza".